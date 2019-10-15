В газових сховищах України 21 мільярд кубометрів — Коболєв

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 03:45

Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млрд кубометрів газу.

Джерело: голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.

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Теми: нафта


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