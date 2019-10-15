Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров — Коболев

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Вторник, 15 октября 2019, 03:45

По состоянию на 14 октября Украина накопила в своих подземных хранилищ 21 млрд 25 млн кубометров газа.

Источник: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.

Напомним:

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Темы: нефть


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