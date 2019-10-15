Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров — Коболев
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Вторник, 15 октября 2019, 03:45
По состоянию на 14 октября Украина накопила в своих подземных хранилищ 21 млрд 25 млн кубометров газа.
Источник: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.
Напомним:
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум.
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