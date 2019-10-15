ООС: 21 обстріл, один боєць отримав поранення

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 07:16

14 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил",- звітують військові.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Без жертв.

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Теми: Донбас ООС


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