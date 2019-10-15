ООС: 21 обстрел, один боец ​​получил ранения

14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отчитываются военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Без жертв.