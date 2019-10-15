Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував заборону на нічний продаж алкоголю у Києві, але є ще одне рішення

Вівторок, 15 жовтня 2019, 10:01

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення Київради про заборону продажу алкоголю у нічний час.

Джерело: постанова суду від 7 жовтня.

Дослівно: "Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив: 1. Касаційну скаргу Київської міської ради – залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 липня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 05 жовтня 2017 року у справі №826/16071/16 – залишити без змін".

Деталі: Згідно з матеріалами суду, 22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення №19/1023 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об`єктах торгівлі в м. Києві", яким заборонила продаж алкогольних напоїв на території Києва з 23:00 до 10:00.

Згодом це рішення скасували через Окружний адмінсуд Києва та апеляційний адмінсуд.

Постанова Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Наразі в Києві діє рішення Київради про заборону на нічний продаж алкоголю від 27 вересня 2018 року.

Читайте також: Тверезі ночі: де можна досі придбати алкоголь після 22.00

Передісторія:

  • 22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.
  • У березні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю у містах та селах.
  • 27 вересня 2018 року Київрада прийняла нове рішення про заборону на нічний продаж алкоголю. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київмісцева владаВерховний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Київ
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: