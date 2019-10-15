Суд скасував заборону на нічний продаж алкоголю у Києві, але є ще одне рішення

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 10:01

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення Київради про заборону продажу алкоголю у нічний час.

Джерело: постанова суду від 7 жовтня.

Дослівно: "Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив: 1. Касаційну скаргу Київської міської ради – залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 липня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 05 жовтня 2017 року у справі №826/16071/16 – залишити без змін".

Деталі: Згідно з матеріалами суду, 22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення №19/1023 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об`єктах торгівлі в м. Києві", яким заборонила продаж алкогольних напоїв на території Києва з 23:00 до 10:00.

Згодом це рішення скасували через Окружний адмінсуд Києва та апеляційний адмінсуд.

Постанова Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Наразі в Києві діє рішення Київради про заборону на нічний продаж алкоголю від 27 вересня 2018 року.

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Передісторія:

  • 22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.
  • У березні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю у містах та селах.
  • 27 вересня 2018 року Київрада прийняла нове рішення про заборону на нічний продаж алкоголю. 

Українська правда

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Теми: Київ місцева влада Верховний суд


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