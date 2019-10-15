Суд отменил запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве, но есть еще одно решение
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время.
Источник: постановление суда от 7 октября.
Дословно: "Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил: 1. Кассационную жалобу Киевского городского совета – оставить без удовлетворения. 2. Постановление Окружного административного суда города Киева от 6 июля 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 октября 2017 года по делу №826/16071/16 – оставить без изменений".
Детали: Согласно материалам суда, 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение №19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве", которым запретил продажу алкогольных напитков на территории Киева с 23:00 до 10:00.
Впоследствии это решение было отменено через Окружной админсуд Киева и апелляционный админсуд.
Постановление Верховного суда вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Вместе с тем сейчас в Киеве действует решение Киевсовета о запрете на ночную продажу алкоголя от 27 сентября 2018 года.
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Предыстория:
- 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.
- В марте 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила органам местного самоуправления самостоятельно определять время продажи алкоголя в городах и селах.
- 27 сентября 2018 года Киевсовет принял новое решение о запрете на ночную продажу алкоголя.