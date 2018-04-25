Місцева влада відтепер може забороняти продавати алкоголь

721 перегляд
Середа, 25 квітня 2018, 11:20

Набув чинності закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти, у певний час доби, продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв.

У вівторок, 24 квітня, закон був опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України", 25 квітня закон набрав чинності.

"Сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби", - йдеться в документі.

Торгівля  алкогольними напоями, у заборонений  органом місцевого самоврядування час, буде каратися штрафом в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто  від 510 до 1,7 тис. гривень.

Читайте також: Обмеження продажу алкоголю вночі: кому це вигідно

Українська правда
Теми: заборона
powered by lun.ua
По темі
Заборона Telegram у Росії: на ситуацію відреагував Кремль 16 квітня 2018, 16:20
Більше 100 тисяч боржників з аліментів стали невиїзними 11 квітня 2018, 14:05
Суд зняв з розгляду справу про заборону Партії регіонів 2 квітня 2018, 13:35
Усі новини
Головні новини
В штабі АТО уточнили стан 11 поранених бійців
Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
Долари, патрони і наркотики: працівника СБУ спіймали на величезному хабарі
Поліція Києва: Роми на Лисій горі рубали дерева і розводили бруд
Усі новини
Made in Ukraine

Українські бренди, які створюють сонцезахисні окуляри

здоров'я

5 порад, як обрати ефективну та безпечну дієту