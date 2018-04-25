Місцева влада відтепер може забороняти продавати алкоголь

Набув чинності закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти, у певний час доби, продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв.

У вівторок, 24 квітня, закон був опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України", 25 квітня закон набрав чинності.

"Сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби", - йдеться в документі.

Торгівля алкогольними напоями, у заборонений органом місцевого самоврядування час, буде каратися штрафом в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1,7 тис. гривень.

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