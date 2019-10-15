Байден-молодший заперечив корупцію при роботі в Україні

Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, назвав "смішними" припущення президента Дональда Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини, зокрема, пов'язані з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Байден-молодший визнав, що його, ймовірно, не призначили б до правління іноземної компанії, якби його прізвище не було Байден, але він відкинув припущення президента Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини.

"Чи помилявся я? Можливо, через масштабну схему речей", - сказав Байден в інтерв'ю ABC News. "Але чи робив я помилки, виходячи з недобросовісності? Абсолютно ні".

"Я думаю, що в моєму житті не трапилося б багато речей, якби моє прізвище не було Байден", - зазначив він.

Нагадаємо, ГПУ розслідувала справу колишнього міністра уряду часів Януковича Миколи Злочевського та його фірми Burisma Holdings за підозрою в отриманні незаконних рішень на видобуток газу, відмиванні брудних коштів, несплаті податків в особливо великих розмірах.

Син суперника Трампа на президентських виборах-2020 Джо Байдена Хантер був членом правління Burisma Holdings.

Трамп використав роботу молодшого Байдена в Україні та Китаї, щоб розпочати серію нападів на колишнього віцепрезидента, провідного кандидата в президенти від демократів.

Немає жодних доказів щодо тверджень президента, що Байден, перебуваючи на посаді, неналежним чином втрутився, щоб допомогти синові, але це не заважало йому та іншим республіканцям ставити питання про можливі конфлікти інтересів.

Молодший Байден, який нещодавно пішов у відставку з правління китайської інвестиційної компанії, сказав, що його робота там стала "відволіканням уваги, тому що я повинен сидіти тут і відповідати на ці питання. Ось чому я взяв на себе зобов’язання, що я не буду працювати в будь-якій раді або працювати в будь-яких іноземних організаціях, коли тато стане президентом. Це правило, якого я повинен дотримуватися".

49-річний Байден звинувачував опонентів свого батька, зокрема Трампа, у розпалюванні скандалу щодо його роботи. "Я шкодую, що не брав до уваги, що буде Руді Джуліані та президент США, які слухатимуть цю смішну теорію змови", - сказав він.

Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

8 жовтня ексгенпрокурор Луценко розповів про свої зустрічі з особистом адвокатом Трампа Руді Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma.

Луценко є тим українським чиновником, який, за даними американських прокурорів, схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.