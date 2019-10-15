Зеленський звільнив з військової служби міністра оборони часів Кучми
Вівторок, 15 жовтня 2019, 15:19
Президент Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука.
Джерело: сайт президента
Дослівно: "Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу".
Нагадаємо:
- Кузьмуку зараз 65 років. Він перебував на посаді міністра оборони за часів президентства Леоніда Кучми – з 1996 до 2001 року і в кінці 2004 – на початку 2005 років.
- У 2007 році недовго побув віце-прем'єр-міністром України.
- Також Кузьмук був народним депутатом 4-го і 6-го скликань.
- Нещодавно Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.
Українська правда