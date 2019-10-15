Зеленський звільнив з військової служби міністра оборони часів Кучми

36632 перегляди
Вівторок, 15 жовтня 2019, 15:19

Президент Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу".

Олександр Кузьмук
Олександр Кузьмук

Нагадаємо:

  • Кузьмуку зараз 65 років. Він перебував на посаді міністра оборони за часів президентства Леоніда Кучми – з 1996 до 2001 року і в кінці 2004 – на початку 2005 років.
  • У 2007 році недовго побув віце-прем'єр-міністром України.
  • Також Кузьмук був народним депутатом 4-го і 6-го скликань.
  • Нещодавно Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кучма звільнення Зеленський Міноборони


powered by lun.ua
Матеріали за темою
РосЗМІ опублікували підписи всіх сторін під "формулою Штайнмаєра" 2 жовтня 2019, 10:35
Україна погодилася на стару "формулу Штайнмаєра", але не підписувала її з сепаратистами 2 жовтня 2019, 09:19
Кучма: Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну 14 вересня 2019, 07:07
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Фото

Фото дня: ось так живе спільнота в Данії. І на це є своя причина

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування