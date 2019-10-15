Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив з військової служби міністра оборони часів Кучми

Вівторок, 15 жовтня 2019, 15:19

Президент Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу".

Олександр Кузьмук
Олександр Кузьмук

Нагадаємо:

  • Кузьмуку зараз 65 років. Він перебував на посаді міністра оборони за часів президентства Леоніда Кучми – з 1996 до 2001 року і в кінці 2004 – на початку 2005 років.
  • У 2007 році недовго побув віце-прем'єр-міністром України.
  • Також Кузьмук був народним депутатом 4-го і 6-го скликань.
  • Нещодавно Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КучмазвільненняЗеленськийМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Кучма
Кучму помітили на Лазурному березі
Українська правда знайшла на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента
Кучма: Не треба розраховувати, що Путін ось-ось помре чи що війна закінчиться скоро
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: