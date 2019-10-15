Зеленський звільнив з військової служби міністра оборони часів Кучми

Дослівно: "Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу".

Українська правда

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