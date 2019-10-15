Зеленский уволил с военной службы министра обороны времен Кучмы
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Вторник, 15 октября 2019, 15:19
Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего министра обороны Александра Кузьмука.
Источник: сайт президента
Дословно: "Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды".
Напомним:
- Кузьмуку сейчас 65 лет. Он занимал должность министра обороны во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 до 2001 года и в конце 2004 - начале 2005 годов.
- В 2007 году недолго побыл вице-премьер-министром Украины.
- Также Кузьмук был народным депутатом 4-го и 6-го созывов.
Украинская правда
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