Зеленский уволил с военной службы министра обороны времен Кучмы

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего министра обороны Александра Кузьмука.

Источник: сайт президента

Дословно: "Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды".

Александр Кузьмук

Напомним: