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Зеленский уволил с военной службы министра обороны времен Кучмы

Вторник, 15 октября 2019, 15:19

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего министра обороны Александра Кузьмука.

Источник: сайт президента

Дословно: "Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды".

Александр Кузьмук
Александр Кузьмук

Напомним:

  • Кузьмуку сейчас 65 лет. Он занимал должность министра обороны во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 до 2001 года и в конце 2004 - начале 2005 годов.
  • В 2007 году недолго побыл вице-премьер-министром Украины.
  • Также Кузьмук был народным депутатом 4-го и 6-го созывов.
  • Не так давно Кузьмук попал в выводы экспертизы как один из министров обороны, при котором снизилась обороноспособность Украины. В 2018 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу Верховной Рады выяснил, что при Александре Кузьмуке - с 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005 года - из состава ВСУ вывели 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов Минобороны.

Украинская правда

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Темы: КучмаувольнениеЗеленскийМинобороны
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