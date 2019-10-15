"Бабине літо" у Києві принесло два температурні рекорди

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 15:57
Наталя Негрей

На вихідних температура повітря у столиці побила два рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "У суботу у столиці розпочалось "бабине літо". За даними спостережень метеостанції, після полудня у неділю стовпчик максимального термометра піднявся до +23,8ºС, що на 0,4ºС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році".

Деталі: Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6 ºС, що на 0,4ºС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було зафіксоване у 1896 році.

Кліматологи зазначають, що це, очевидно, не останні рекорди цьогорічної  осені.

У середу та четвер в Україні буде пануватиме тепла, суха повітряна маса, а температура повітря прогріється до 23 градусів тепла.

Українська правда

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Теми: погода


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