"Бабине літо" у Києві принесло два температурні рекорди

На вихідних температура повітря у столиці побила два рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "У суботу у столиці розпочалось "бабине літо". За даними спостережень метеостанції, після полудня у неділю стовпчик максимального термометра піднявся до +23,8ºС, що на 0,4ºС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році".

Деталі: Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6 ºС, що на 0,4ºС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було зафіксоване у 1896 році.

Кліматологи зазначають, що це, очевидно, не останні рекорди цьогорічної осені.

У середу та четвер в Україні буде пануватиме тепла, суха повітряна маса, а температура повітря прогріється до 23 градусів тепла.