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"Бабье лето" в Киеве принесло два температурных рекорда

Вторник, 15 октября 2019, 15:57
Бабье лето в Киеве принесло два температурных рекорда
Наталья Негрей

На выходных температура воздуха в столице побила два рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "В субботу в столице началось "бабье лето". По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье столбик термометра поднялся до +23,8ºС, что на 0,4ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году".

Детали: Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6° С, что на 0,4ºС выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было зафиксировано в 1896 году.

Климатологи отмечают, что это, очевидно, не последние рекорды нынешней осени.

В среду и четверг в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса, а температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.

Украинская правда

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Темы: погода
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