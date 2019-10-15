"Бабье лето" в Киеве принесло два температурных рекорда

На выходных температура воздуха в столице побила два рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "В субботу в столице началось "бабье лето". По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье столбик термометра поднялся до +23,8ºС, что на 0,4ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году".

Детали: Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6° С, что на 0,4ºС выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было зафиксировано в 1896 году.

Климатологи отмечают, что это, очевидно, не последние рекорды нынешней осени.

В среду и четверг в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса, а температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.