Зеленський підписав закон про прослушку для НАБУ і ДБР

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань автономне право на прослушку.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: На сайті Верховної Ради вказано, що законопроект №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" 9 жовтня спрямований на підпис президентові і 15 жовтня "повернутий із підписом від президента".

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