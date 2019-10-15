Зеленський підписав закон про прослушку для НАБУ і ДБР
Вівторок, 15 жовтня 2019, 21:34
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань автономне право на прослушку.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: На сайті Верховної Ради вказано, що законопроект №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" 9 жовтня спрямований на підпис президентові і 15 жовтня "повернутий із підписом від президента".
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Без "поправок Лозового". Чому скасування депутатської недоторканності неможливе без змін до КПК
Передісторія:
- 4 жовтня 330 народних депутатів ухвалили в цілому проект закону, що в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.
- Водночас, згідно з законом, для застосування негласних слідчих дій стосовно нардепів, як то обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, необхідна санкція Верховної Ради.
- Центр протидії корупції вказав, що депутати залишили чинною фактичну депутатську недоторканність, незважаючи на скасування її в Конституції.
- Також депутати залишили в чинній редакції "правки Лозового", які залишають в силі обмеження строків досудового розслідування.
Українська правда