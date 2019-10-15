Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ и ГБР

Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований автономное право на прослушку.

Детали: На сайте Верховной Рады указано, что законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" 9 октября направлен на подпись президенту и 15 октября "возвращен с подписью от президента".

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