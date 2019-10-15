Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ и ГБР

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Вторник, 15 октября 2019, 21:34

Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований автономное право на прослушку.

Детали: На сайте Верховной Рады указано, что законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" 9 октября направлен на подпись президенту и 15 октября "возвращен с подписью от президента".

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Без "поправок Лозового". Почему отмена депутатской неприкосновенности невозможна без изменений в УПК

Предыстория:

  • 4 октября 330 народных депутатов приняли в целом проект закона, который в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время, согласно закону, для применения негласных следственных действий в отношении нардепов, таких как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушения тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима санкция Верховной Рады.
  • Центр противодействия коррупции указал, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на ее отмену в Конституции.
  • Также депутаты оставили в действующей редакции "правки Лозового", которые оставляют в силе ограничения сроков досудебного расследования.

Украинская правда

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Темы: Зеленский прослушка ГБР НАБУ


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