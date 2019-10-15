У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент за зачиненими дверима відповідає на запитання членів трьох комітетів Палати представників Конгресу США в рамках розслідування справи про імпічмент президенту Дональду Трампу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill, NYT
Деталі: Американські ЗМІ називають Кента відповідальним за політику США стосовно східноєвропейських країн, зокрема, України.
У спілкуванні з колегами раніше цього року він неодноразово висловлював стурбованість щодо тиску на Україну з боку президента Дональда Трампа і його адвоката Руді Джуліані.
Трамп і члени його оточення стали об'єктом пильної уваги в зв'язку з твердженнями про те, що адміністрація відкликала посла США в Україні Марі Йованович через її побоювання, що оточення Трампа, в тому числі його особистий адвокат Руді Джуліані, чинять тиск на українських лідерів з метою отримати політичну підтримку.
Документи, передані в Конгрес на початку цього місяця генеральним інспектором Держдепартаменту, свідчать, що Кент намагався захистити Йованович від внутрішньої наклепницької кампанії проти неї.
Нагадаємо:
- Кент є четвертим свідком у розслідуванні імпічменту.
- Раніше цього місяця конгресмени заслухали Курта Волкера, колишнього спеціального посланника адміністрації в Україні, колишнього посла в Україні Марі Йованович та Фіону Гілл, головного аналітика Трампа по Росії в Раді національної безпеки.
- Демократи у Конгресі США розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини
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