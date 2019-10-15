Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович

Вторник, 15 октября 2019, 23:43
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент за закрытыми дверями отвечает на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, NYT

Детали: Американские СМИ называют Кента ответственным за политику США в отношении восточноевропейских стран, в частности, Украины.

В общении с коллегами ранее в этом году он неоднократно выражал обеспокоенность относительно давления на Украину со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасения, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.

Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.

Напомним:

  • Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента.
  • Ранее в октябре конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.
  • Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампимпичментСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: