В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент за закрытыми дверями отвечает на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, NYT
Детали: Американские СМИ называют Кента ответственным за политику США в отношении восточноевропейских стран, в частности, Украины.
В общении с коллегами ранее в этом году он неоднократно выражал обеспокоенность относительно давления на Украину со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.
Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасения, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.
Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.
Напомним:
- Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента.
- Ранее в октябре конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.
- Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.