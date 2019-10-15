В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович

796 просмотров
Вторник, 15 октября 2019, 23:43

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент за закрытыми дверями отвечает на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, NYT

Детали: Американские СМИ называют Кента ответственным за политику США в отношении восточноевропейских стран, в частности, Украины.

В общении с коллегами ранее в этом году он неоднократно выражал обеспокоенность относительно давления на Украину со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасения, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.

Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.

Напомним:

  • Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента.
  • Ранее в октябре конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.
  • Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп импичмент США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Болтон называл Джулиани "гранатой, которая всех взорвет" из-за Украины – экс-советница Трампа 15 октября 2019, 17:15
Байден-младший отрицает коррупцию при работе в Украине 15 октября 2019, 14:17
Адвокат Трампа получил полмиллиона за консультации фирмы Парнаса 15 октября 2019, 11:58
Все новости
Главные новости
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ
Все новости
здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

традиции

Свадебные приметы и суеверия

психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів