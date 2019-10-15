В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент за закрытыми дверями отвечает на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, NYT

Детали: Американские СМИ называют Кента ответственным за политику США в отношении восточноевропейских стран, в частности, Украины.

В общении с коллегами ранее в этом году он неоднократно выражал обеспокоенность относительно давления на Украину со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасения, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.

Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.

Напомним: