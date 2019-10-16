МЗС: Зустріч Ердогана з "кримськими депутатами" була випадковою

Туреччина не погоджувала списки гостей, які відвідали форум у Стамбула, в числі яких були "депутати" із окупованого РФ Криму.

Джерело: hromadske

Деталі: Речниця міністерства закордонних справ Катерина Зеленко повідомила, що після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з "кримським депутатам", відомство одразу запросило на розмову посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере.

Також вона додала, що Україна висловила занепокоєння з приводу того, що Анкара не вжила дій, аби завадити участі цих "депутатів" на форумі. Зеленко підкреслила, що МЗС Туреччини не долучалося до узгодження списків учасників форуму.

Речниця спростувала чутки російських ЗМІ про окрему зустріч Ердогана з "депутатами" від окупованого Криму.

Пряма мова: "Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму, й в церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє "депутатів".

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