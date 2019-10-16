МИД: Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами" была случайной

342 просмотра
Среда, 16 октября 2019, 00:19

Турция не согласовывала списки гостей, посетивших форум в Стамбуле, в числе которых были "депутаты" с оккупированного РФ Крыма.

Источник: hromadske

Детали: Пресс-секретарь министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с "крымским депутатам", ведомство сразу пригласило на разговор посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

Также она добавила, что Украина выразила обеспокоенность по поводу того, что Анкара не приняла действий, чтобы помешать участию этих "депутатов" на форуме. Зеленко подчеркнула, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Пресс-секретарь опровергла слухи российских СМИ о "отдельной встречи" Эрдогана с "депутатами" от оккупированного Крыма.

Прямая речь: "На самом деле речь идет о протокольном мероприятие, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое" депутатов ".

Предыстория:

  • 13 октября российские СМИ сообщили, что Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
  • В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
  • В МИД Украины отреагировали на информацию о этой встрече.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Турция Крым Росcия МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп объявил о введении санкций против Турции 15 октября 2019, 01:52
Меджлис о встрече Эрдогана с "крымскими депутатами": очередная провокация Кремля 14 октября 2019, 14:03
Администрация Трампа планирует ввести санкции против Турции на этой неделе 14 октября 2019, 04:55
Все новости
Главные новости
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ
Все новости
Лайфхаки

10 креативных идей для осеннего детского творчества

Фотопроект

Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2019

еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів