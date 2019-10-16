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МИД: Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами" была случайной

Среда, 16 октября 2019, 00:19

Турция не согласовывала списки гостей, посетивших форум в Стамбуле, в числе которых были "депутаты" с оккупированного РФ Крыма.

Источник: hromadske

Детали: Пресс-секретарь министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с "крымским депутатам", ведомство сразу пригласило на разговор посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

Также она добавила, что Украина выразила обеспокоенность по поводу того, что Анкара не приняла действий, чтобы помешать участию этих "депутатов" на форуме. Зеленко подчеркнула, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Пресс-секретарь опровергла слухи российских СМИ о "отдельной встречи" Эрдогана с "депутатами" от оккупированного Крыма.

Прямая речь: "На самом деле речь идет о протокольном мероприятие, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое" депутатов ".

Предыстория:

  • 13 октября российские СМИ сообщили, что Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
  • В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
  • В МИД Украины отреагировали на информацию о этой встрече.

Украинская правда
Темы: ТурцияКрымРосcияМИД
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