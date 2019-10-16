Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів в Парижі

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Середа, 16 жовтня 2019, 00:46

Поліція Парижа почала розгін учасників акції протесту пожежних із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "BFMTV"

Деталі: Тисячі пожежників вийшли на Площу Націй з вимогою підвищення заробітних плат та гарантування збереження пенсій.

Перші зіткнення поліції із протестувальниками почались близько 18:00 за місцевим часом. Телеканал BFMTV повідомляє, що деякі учасники акції кидали в правоохоронців димові шашки. 

Поліція у відповідь перекрила рух транспорту в районі першої лінії паризького метро Порт-де-Венсен, що викликало затори.

Нагадаємо: 

  • У вересні поліція Парижа затримала 163 особи під акцій протесту "жовтих жилетів".

Українська правда

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Теми: Франція мітинги


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