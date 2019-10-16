Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
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Среда, 16 октября 2019, 00:46
Полиция Парижа начала разгон участников акции протеста пожарных с применением слезоточивого газа и водометов.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Тысячи пожарных вышли на Площадь Наций с требованием повышения заработной платы и обеспечения сохранения пенсий
Первые столкновения полиции с протестующими начались около 18:00 по местному времени.
Телеканал BFMTV сообщает, что некоторые участники акции бросали в стражей порядка дымовые шашки.
Полиция в ответ перекрыла движение транспорта в районе первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.
Напомним:
- В сентябре полиция Парижа задержала 163 человека во акций протеста "желтых жилетов".
Украинская правда
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