Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Полиция Парижа начала разгон участников акции протеста пожарных с применением слезоточивого газа и водометов.

Источник: "Интерфакс-Украина" с ссылкой на телеканал "BFMTV"

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Первые столкновения полиции с протестующими начались около 18:00 по местному времени.

Телеканал BFMTV сообщает, что некоторые участники акции бросали в стражей порядка дымовые шашки.

Полиция в ответ перекрыла движение транспорта в районе первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.

Напомним: