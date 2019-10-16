Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

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Среда, 16 октября 2019, 00:46

Полиция Парижа начала разгон участников акции протеста пожарных с применением слезоточивого газа и водометов.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Тысячи пожарных вышли на Площадь Наций с требованием повышения заработной платы и обеспечения сохранения пенсий

Первые столкновения полиции с протестующими начались около 18:00 по местному времени.

Телеканал BFMTV сообщает, что некоторые участники акции бросали в стражей порядка дымовые шашки.

Полиция в ответ перекрыла движение транспорта в районе первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.

Напомним:

  • В сентябре полиция Парижа задержала 163 человека во акций протеста "желтых жилетов".

Украинская правда

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Темы: Франция митинги


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