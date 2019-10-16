Українська делегація полетіла на переговори з МВФ

734 перегляди
Середа, 16 жовтня 2019, 02:24

Очільниця міністерства фінансів Оксана Маркарова повідомила, що українська делегація вирушила до Вашингтону на перемовини з міжнародними фінансовими організаціями. 

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Дослівно: "...невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтону, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з всіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства і інвесторами".

Нагадаємо:

  • У кінці вересня заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що наступний етап переговорів щодо фінансування України Міжнародним валютним фондом пройде через 2 тижні у Вашингтоні на щорічному зібранні країн-членів МВФ.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Мінфін Кабінет міністрів Маркарова МВФ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
До суду направили адмінпротокол на міністра фінансів 9 жовтня 2019, 12:43
Міністр фінансів планує судитися з НАЗК 3 жовтня 2019, 13:45
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 77 мільйонів 1 жовтня 2019, 18:57
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Фото

Фото дня: ось так живе спільнота в Данії. І на це є своя причина

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування