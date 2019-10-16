Українська делегація полетіла на переговори з МВФ

Очільниця міністерства фінансів Оксана Маркарова повідомила, що українська делегація вирушила до Вашингтону на перемовини з міжнародними фінансовими організаціями.

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Дослівно: "...невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтону, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з всіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства і інвесторами".

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