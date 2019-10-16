Украинская делегация улетела на переговоры с МВФ

Руководительница министерства финансов Оксана Маркарова сообщила, что украинская делегация отправилась в Вашингтон на переговоры с международными финансовыми организациями.

Источник: Facebook-страница Маркаровой

Дословно: "... небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами".

Напомним: