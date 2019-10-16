Украинская делегация улетела на переговоры с МВФ

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Среда, 16 октября 2019, 02:24

Руководительница министерства финансов Оксана Маркарова сообщила, что украинская делегация отправилась в Вашингтон на переговоры с международными финансовыми организациями.

Источник: Facebook-страница Маркаровой

Дословно: "... небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами".

Напомним:

  • В конце сентября заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что следующий этап переговоров по финансированию Украины Международным валютным фондом пройдет через 2 недели в Вашингтоне на ежегодном собрании стран-членов МВФ.

Украинская правда

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Темы: Минфин Кабинет министров Маркарова МВФ


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