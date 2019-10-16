В ОРДО проводять перепис населення – ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ виявили факти проведення перепису населення на непідконтрольних Україні районів Донецької області.

Джерело: звіт ОБСЄ

Дослівно: "У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили Місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями.

Поруч із іншим подібним закладом у Горлівці чотири жінки повідомили Місії, що перепис населення був добре проанонсований в ЗМІ, і що мешканці також отримували SMS-повідомлення."