В ОРДО проводят перепись населения – ОБСЕ

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили факты проведения переписи населения в неподконтрольных Украине районах Донецкой области.

Источник: отчет ОБСЕ

Дословно: "В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями.

Рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили Миссии, что перепись населения была хорошо проанонсированна в СМИ, и жители также получали SMS-сообщения."