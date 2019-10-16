В ОРДО проводят перепись населения – ОБСЕ

199 просмотров
Среда, 16 октября 2019, 04:35

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили факты проведения переписи населения в неподконтрольных Украине районах Донецкой области.
Источник: отчет ОБСЕ
Дословно: "В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями.
Рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили Миссии, что перепись населения была хорошо проанонсированна в СМИ, и жители также получали SMS-сообщения."

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОРДЛО Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ 15 октября 2019, 18:57
Разведение войск только после семи дней "тишины" – представитель Украины в ТКГ 14 октября 2019, 02:48
Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ 13 октября 2019, 12:50
Все новости
Главные новости
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ
Все новости
психология

Преодолеем осеннюю хандру? 6 советов, как это сделать

здоровье

Уменьшаете количество выкуренных сигарет в день? Это не спасет ваши легкие, говорят ученые

традиции

Свадебные приметы и суеверия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів