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В ОРДО проводят перепись населения – ОБСЕ

Среда, 16 октября 2019, 04:35

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили факты проведения переписи населения в неподконтрольных Украине районах Донецкой области.

Источник: отчет ОБСЕ

Дословно: "В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями.

Рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили Миссии, что перепись населения была хорошо проанонсированна в СМИ, и жители также получали SMS-сообщения".

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Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбасс
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