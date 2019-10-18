Кононенка тимчасово затримали в аеропорту за запитом НАБУ

Колишнього народного депутата з "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка 40 хвилин тримали в аеропорту Бориспіль на вимогу Національного антикорупційного бюро.

Джерело: співрозмовник УП, Telegram екс-нардепа Сергія Лещенка, генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1"

Деталі: 17 жовтня ввечері Кононенко прибув в аеропорт Бориспіль.

За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".

Зі своїх джерел УП стало відомо, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.

Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.

"Українська правда" сконтактувала з Кононенком. Екс-нардеп заперечує, що його затримували перед вильотом у Стамбул.

Пряма мова Кононенка: "А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим.

Доповідаю: зараз я у Стамбулі. Далі лечу у Гонконг потім – у Китай у Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу – Junior Masters. У мене є офіційне запрошення".

Руслан Рябошапка: "Є одне кримінальне провадження щодо цієї людини, і воно розслідується НАБУ...

...Є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних справах. Тому можливо щось могло бути пов'язане з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням імовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності".

Цьому передувало затримання фігуранта журналістського розслідування про розкрадання в оборонці, колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського у зв'язку з підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Гладковський намагався вилетіти з України. Його затримали детективи НАБУ дорогою з аеропорту.

За даними джерела УП, Гладковський намагався вилетіти з сім’єю.

Передісторія:

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.

Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.

Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.

На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.

НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що названі особи завдали збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допит Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.

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