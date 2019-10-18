Кононенка тимчасово затримали в аеропорту за запитом НАБУ
Колишнього народного депутата з "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка 40 хвилин тримали в аеропорту Бориспіль на вимогу Національного антикорупційного бюро.
Джерело: співрозмовник УП, Telegram екс-нардепа Сергія Лещенка, генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1"
Деталі: 17 жовтня ввечері Кононенко прибув в аеропорт Бориспіль.
За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".
Зі своїх джерел УП стало відомо, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.
Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.
"Українська правда" сконтактувала з Кононенком. Екс-нардеп заперечує, що його затримували перед вильотом у Стамбул.
Пряма мова Кононенка: "А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим.
Доповідаю: зараз я у Стамбулі. Далі лечу у Гонконг потім – у Китай у Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу – Junior Masters. У мене є офіційне запрошення".
Руслан Рябошапка: "Є одне кримінальне провадження щодо цієї людини, і воно розслідується НАБУ...
...Є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних справах. Тому можливо щось могло бути пов'язане з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням імовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності".
Цьому передувало затримання фігуранта журналістського розслідування про розкрадання в оборонці, колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського у зв'язку з підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
Гладковський намагався вилетіти з України. Його затримали детективи НАБУ дорогою з аеропорту.
За даними джерела УП, Гладковський намагався вилетіти з сім’єю.
Передісторія:
- Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
- Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.
- Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.
- На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.
- НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що названі особи завдали збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.
- 11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допит Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.
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