Кононенко временно задержали в аэропорту по запросу НАБУ

Бывшего народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Источник: собеседник УП, Telegram экс-нардепа Сергея Лещенко, генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1"

Детали: 17 октября вечером Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь.

По словам Лещенко, экс-нардепа задержали на границе "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Из собственных источников УП стало известно, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

"Украинская правда" связалась с Кононенко. Экс-нардеп отрицает, что его задерживали перед вылетом в Стамбул.

Прямая речь Кононенко: "А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим.

Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем - в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. У меня есть официальное приглашение".

Руслан Рябошапка: "Есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ...

...Есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах. Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности".

Этому предшествовало задержание фигуранта журналистского расследования о хищении в оборонке, бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Гладковский пытался вылететь из Украины. Его задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта.

По данным источника УП, Гладковский пытался вылететь с семьей.

Предыстория:

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.

Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.

На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.

НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что упомянутые лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.

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