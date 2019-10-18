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Кононенко временно задержали в аэропорту по запросу НАБУ

Пятница, 18 октября 2019, 00:55
Кононенко временно задержали в аэропорту по запросу НАБУ

Бывшего народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Источник: собеседник УП, Telegram экс-нардепа Сергея Лещенко, генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1"

Детали: 17 октября вечером Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь.

По словам Лещенко, экс-нардепа задержали на границе "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Из собственных источников УП стало известно, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

"Украинская правда" связалась с Кононенко. Экс-нардеп отрицает, что его задерживали перед вылетом в Стамбул.

Прямая речь Кононенко: "А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим.

Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем - в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. У меня есть официальное приглашение".

Руслан Рябошапка: "Есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ... 

...Есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах. Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности".

Этому предшествовало задержание фигуранта журналистского расследования о хищении в оборонке, бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Гладковский пытался вылететь из Украины. Его задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта.

По данным источника УП, Гладковский пытался вылететь с семьей.

Предыстория:

  • Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
  • Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
  • Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
  • На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
  • НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что упомянутые лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.
  • 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.

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Украинская правда

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Темы: КононенкоНАБУ
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