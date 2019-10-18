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Компанія друга Путіна видобуває українську сировину для російської зброї – "Схеми"

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 02:45

Дочірня компанія фірми російського олігарха та друга президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски видобуває з українських надр кварцит, який перевозить до Росії для використання в російському оборонному комплексі. 

Джерело: розслідування "Схеми: Корупція в деталях" на Радіо Свобода 

Деталі: "Дочкою" російської компанії Дерипаски "Русал" є кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited, яка із 2011 року є власником українського ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", де безпосередньо і видобувається цінний для оборонки ресурс – кварцит. 

Дерипаска з травня минулого року перебуває під санкціями РНБО. Йому заборонено відвідувати Україну та вести фінансову діяльність. У цьому переліку є і компанія "Русал". Проте видобуток кварциту здійснюються через кіпрську компанію, яка під санкції не потрапила.

Вагони із ним оформлюють на митному пункті, розташованому на межі території підприємства. Для цього на кар’єр приїжджає співробітник митниці.

На російські заводи щотижня відправляють сотні тон унікального українського мінералу, що становить майже весь обсяг видобутку за рік. Натомість українським підприємствам кар’єр продає лише невеликі об’єми, здебільшого – дрібний щебінь.

У 2018 році український кварцит купили два російські підприємства, одне з яких "Кремний-Урал" належить Дерипасці. Близько половини видобутих кварцитів поїхало на Новолипецький металургійний комбінат Володимира Лісіна, теж російського олігарха.

Нагадаємо:

  • З 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска разом із трьома компаніями, які перебувають у його власності, перебуває у санкційному списку України.

Українська правда

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Теми: санкціїРосіяресурси
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