Президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів, чиновників та компаній, розширивши коло осіб з обмеженнями у півтора рази.

Про це йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента.

Замість 1228 фізичних осіб, зазначених в аналогічному указі Порошенка річної давнини, в новому указі фігурують уже 1748 людей. Кількість компаній збільшилася з 468 до 756.

Рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" вводяться на 3 роки і полягають у блокуванні активів, запобіганні їх виведенню за межі України та у забороні в'їзду до країни.

Фізичні особи

Sankcii Fiz Osoby (PDF)

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За інформацією "Інтерфакс-Україна", серед нових фізосіб, включених до переліку, зокрема, глава "Газпрому" Олексій Міллер, мільярдери Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов, Віктор Вексельберг, голова правління ВТБ Банку Андрій Костін, проти яких на початку квітня ввів санкції Мінфін США.

Індивідуальні санкції продовжені або введені відносно депутатів Держдуми і Ради Федерації РФ; низки російських військовослужбовців і бізнесменів; членів органів влади Криму і депутатів кримських рад, визнаних в Україні нелегітимними, представників органів влади так званих "ДНР" і "ЛНР", керівників російських ЗМІ.

У списку також член виконкому болгарської партії "Атака" Магдалена Ташева, грецький депутат Європарламенту Сотіріос Зоріанопулос, ізраїльські політтехнологи Авігдор Ескін і Давид Ейдельман, депутат парламенту Італії від партії "Вперед, Італія" Лучом Малан.

Юридичні особи

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Як повідомлялося, до списку санкцій РНБО вперше внесений олігарх-утікач Сергій Курченко. Також обмеження запроваджені до представництва "РИА Новости" в Україні.