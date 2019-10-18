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Компания друга Путина добывает украинское сырье для русского оружия – "Схемы"

Пятница, 18 октября 2019, 02:45

Дочерняя компания фирмы российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает из украинских недр кварцит, который перевозит в Россию для использования в российском оборонном комплексе.

Источник: расследование "Схемы: Коррупция в деталях" на Радио Свобода

Детали: "Дочкой" российской компании Дерипаски "Русал" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов" с 2011 года, где непосредственно и добывается ценный для оборонки ресурс – кварцит.

Дерипаска с мая прошлого года находится под санкциями СНБО. Ему запрещено посещать Украину и вести финансовую деятельность. В этом перечне есть и его компания "Русал". Однако добыча кварцита осуществляются через кипрскую компанию, которая под санкции не попала.

Вагоны с минералом оформляют на таможенном пункте, расположенном на границе территории предприятия. Для этого на карьер приезжает сотрудник таможни.

На российские заводы еженедельно отправляют сотни тонн уникального украинского минерала, составляет почти весь объем добычи в год. Вместе с тем,  украинским предприятиям карьер продает лишь небольшие объемы, в основном – мелкий щебень.

В 2018 году украинский кварцит купили два российских предприятия, одно из которых "Кремний-Урал" принадлежит Дерипаске. Около половины добываемых кварцитов поехало на Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина, тоже российского олигарха.

Напомним:

  • С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска вместе с тремя компаниями, которые находятся в его собственности, попали санкционный список Украины.

Украинская правда

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Темы: санкцииРосcияресурсы
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