За 50 днів парламент розглянув 222 законопроекти – голова Верховної Ради
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 05:30
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що із розглянутих за 50 днів 222 законопроектів – 69 було прийнято.
Джерело: виступ Разумкова в ефірі програми "Право на владу"
Деталі: Голова українського парламенту наголосив, що одним із ключових законів є зняття депутатської недоторканності.
За його словами, головна мета не в прийнятті законів, а в тому, щоб вони працювали для громадян.
Ще однією важливою ініціативою, на думку Разумкова, стане закон про народовладдя, який буде містити і нові положення про проведення референдумів.
Пряма мова: "Я думаю, що це непоганий результат, якого досягла Верховна Рада 9-го скликання".
Українська правда