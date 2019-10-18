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За 50 днів парламент розглянув 222 законопроекти – голова Верховної Ради

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 05:30

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що із розглянутих за 50 днів 222 законопроектів – 69 було прийнято.

Джерело: виступ Разумкова в ефірі програми "Право на владу"

Деталі: Голова українського парламенту наголосив, що одним із ключових законів є зняття депутатської недоторканності. 

За його словами, головна мета не в прийнятті законів, а в тому, щоб вони працювали для громадян.

Ще однією важливою ініціативою, на думку Разумкова, стане закон про народовладдя, який буде містити і нові положення про проведення референдумів.

Пряма мова: "Я думаю, що це непоганий результат, якого досягла Верховна Рада 9-го скликання".

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна Радазаконодавство
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