За 50 дней парламент рассмотрел 222 законопроектов – глава Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что из рассмотренных за 50 дней 222 законопроектов – 69 было принято.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Детали: Глава украинского парламента отметил, что одним из ключевых законов является снятие депутатской неприкосновенности.

По его словам, главная цель не в принятии законов, а в том, чтобы они работали для граждан.

Еще одной важной инициативой, по мнению Разумкова, станет закон о народовластии, который будет содержать и новые положения о проведении референдумов.

Прямая речь: "Я думаю, что это неплохой результат, которого достигла Верховная Рада 9-го созыва".