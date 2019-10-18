За 50 дней парламент рассмотрел 222 законопроектов – глава Верховной Рады

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Пятница, 18 октября 2019, 05:30

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что из рассмотренных за 50 дней 222 законопроектов – 69 было принято.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Детали: Глава украинского парламента отметил, что одним из ключевых законов является снятие депутатской неприкосновенности.

По его словам, главная цель не в принятии законов, а в том, чтобы они работали для граждан.

Еще одной важной инициативой, по мнению Разумкова, станет закон о народовластии, который будет содержать и новые положения о проведении референдумов.

Прямая речь: "Я думаю, что это неплохой результат, которого достигла Верховная Рада 9-го созыва".

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрий Верховная Рада законодательство


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