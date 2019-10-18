Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, 2 поранених

17 жовтня противник 29 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, 2 військових отримали поранення.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського,Попасної та інших населених пунктів.

Пізніше в ООС уточнили, що 17 жовтня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець. Ще один військовий отримав вибухову травму під час виконання інженерних робіт.

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