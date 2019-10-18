Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, 2 поранених
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 07:08
17 жовтня противник 29 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, 2 військових отримали поранення.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського,Попасної та інших населених пунктів.
Пізніше в ООС уточнили, що 17 жовтня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець. Ще один військовий отримав вибухову травму під час виконання інженерних робіт.
Нагадаємо:
- 16 жовтня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.
Українська правда