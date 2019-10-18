Обстрелы велись вблизи Водяного, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкиного, Новолуганского, Золотого, Крымского, Попасной и других населенных пунктов.

Украинская правда

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