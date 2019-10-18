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Ситуация на Донбассе: 29 обстрелов, 2 раненых

Пятница, 18 октября 2019, 07:08

17 октября противник 29 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие, 2 военных получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики применяли запрещенные артиллерийские установки калибра 122 мм, разнокалиберные минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Водяного, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкиного, Новолуганского, Золотого, Крымского, Попасной и других населенных пунктов.

Позже в ООС уточнили, что 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий. Еще один военный получил взрывную травму во время выполнения инженерных работ.

Напомним: 

  • 16 октября боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранение.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнаМинские соглашения
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