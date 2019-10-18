Пільги військовим не скасують – голова комітету з питань ветеранів

У пропозиціях щодо зміни пільгової системи для учасників бойових дій немає жодної ініціативи про скасування будь-яких пільг військовим, зокрема і контрактникам.

Джерело: депутатка від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в ефірі програми "Нині вже" на Hromadske.

Пряма мова: "Про скасування пільг військовим не йдеться і ніколи не йшлося. Взагалі йшлося про опрацювання контракту, який мав би для Збройних сил містити потужний комплекс соціального пакета. Ніколи ніде не заявлялося, що пільг не буде".

Деталі: Депутатка пояснила, що є ініціатива розділити системи пільг – зробити окрему для військових Збройних сил, а іншу – для учасників "військових угрупувань цивільної служби".

Наприклад, це рятувальники, які тимчасово виїжджають у прифронтові райони для розмінування, митники, які стоять на КПВВ, прокурори, які їздять у зону конфлікту.

Загалом у реєстрі учасників бойових дій зараз понад 370 тисяч людей, з них 250 тисяч військових, а інші – представники угрупувань цивільної служби, яких можуть позбавити статусу УБД.

"Учасник бойових сил – це таке формулювання, до яких ми відносимо виключно Збройні сили, до яких ми ще маємо віднести на наступних двох пленарних тижнях добровольців, які у 2014 році закрили наш кордон замість армії, яка була не в змозі на той час сформуватися і закрити кордон", – сказала Третьякова.

За її словами, завдання влади – зробити систему, яка першочергово захищатиме Збройні сили України. У цей же перелік депутатка включила добровольців, які брали участь у бойових діях, але які зокрема не можуть отримати статусу УБД.

"У нас є велика потреба статус військового підіймати, щоби ми могли і мобілізувати нормально людей, і контрактників нормально набирати", – зазначила Третьякова.

Щодо учасників угруповань цивільної служби Третьякова пропонує розробити окрему систему, бо вони перебувають у прифронтових районах тимчасово.

Депутатка додала, що учасники таких формувань можуть отримувати страхування на той період, коли вони їдуть до зони бойових дій, страхування може бути як приватним, так і державним.

Третьякова також заявила, що поки законопроекту про зміну системи пільг немає, бо йде обговорення, зокрема із громадськістю.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що зміни до закону про статус ветеранів війни підготують до 15 листопада.