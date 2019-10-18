Льготы военным не отменят – глава комитета по вопросам ветеранов

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Пятница, 18 октября 2019, 08:39

В предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет никакой инициативы об отмене каких-либо льгот военным, в том числе и контрактникам.

Источник: депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в эфире программы "Сейчас уже" ("Нині вже") на Hromadske.

Прямая речь: "Об отмене льгот военным речь не идет и никогда не шла. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет".

Детали: Депутат пояснила, что есть инициатива разделить системы льгот – сделать отдельную для военных Вооруженных сил, а другую – для участников "военных группировок гражданской службы".

Например, это спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные – представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

"Участник боевых сил – это такая формулировка, к которым мы относим исключительно Вооруженные силы, к которым мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу", – сказала Третьякова.

По ее словам, задача власти – сделать систему, которая, в первую очередь, будет защищать Вооруженные силы Украины. В этот же перечень депутат включила добровольцев, которые участвовали в боевых действиях, но в частности не могут получить статус УБД.

"У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей, и контрактников нормально набирать", – отметила Третьякова.

В отношении участников группировки гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему, потому что они находятся в прифронтовых районах временно.

Депутат добавила, что участники таких формирований могут получать страхование на тот период, когда они едут в зону боевых действий, страхование может быть как частным, так и государственным.

Третьякова также заявила, что пока законопроекта об изменении системы льгот нет, потому что идет обсуждение, в частности с общественностью.

Этому предшествовало Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в закон о статусе ветеранов войны подготовят до 15 ноября.

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Темы: льготы АТО ООС законодательство Верховная Рада


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