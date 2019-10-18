Глава комітету зі свободи слова не зміг назвати статті, які захищають журналістів

Голова парламентського комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич не зміг назвати номери статей Кримінального кодексу, які захищають журналістів.

Джерело: інтерв’ю Шуфрича для програми Bihus.Info

Пряма мова Шуфрича на питання, чи може він назвати номера статей, які захищають журналістів: "Номери зараз не згадаю. Але вже рази 4 підписував листи щодо сприяння в розслідуванні саме цих статей".

Шуфрич на запитання, що саме ці статті ККУ передбачають: "Там в залежності від того, яка частина. Там, як мінімум, дві частини, якщо я не помиляюсь, як мінімум дві частини, і покарання максимальне, якщо не помиляюсь, до 7-8 років. Втручання в журналістську діяльність".

Деталі: Шуфрич також заявив, що потрібно змінювати законодавство так, аби правоохоронці несли посилену відповідальність, якщо не розслідують належним чином злочини проти журналістів.

У ККУ є декілька статей, які стосуються злочинів проти журналістів. Це - ст. 171 (перешкоджання діяльності журналістів) та ст. 345-1 (погрози та насильство щодо журналіста).

Передісторія: