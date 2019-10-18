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Глава комітету зі свободи слова не зміг назвати статті, які захищають журналістів

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 11:57

Голова парламентського комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич не зміг назвати номери статей Кримінального кодексу, які захищають журналістів.

Джерело: інтерв’ю Шуфрича для програми Bihus.Info

Пряма мова Шуфрича на питання, чи може він назвати номера статей, які захищають журналістів: "Номери зараз не згадаю. Але вже рази 4 підписував листи щодо сприяння в розслідуванні саме цих статей".

Шуфрич на запитання, що саме ці статті ККУ передбачають: "Там в залежності від того, яка частина. Там, як мінімум, дві частини, якщо я не помиляюсь, як мінімум дві частини, і покарання максимальне, якщо не помиляюсь, до 7-8 років. Втручання в журналістську діяльність".

Деталі: Шуфрич також заявив, що потрібно змінювати законодавство так, аби правоохоронці несли посилену відповідальність, якщо не розслідують належним чином злочини проти журналістів.

У ККУ є декілька статей, які стосуються злочинів проти журналістів. Це - ст. 171 (перешкоджання діяльності журналістів) та ст. 345-1 (погрози та насильство щодо журналіста).

Передісторія:

  • Нестор Шуфрич – народний депутат кількох скликань (від СДПУо, Партії регіонів та "Опозиційного блоку"), займав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій в урядах Миколи Азарова та Віктора Януковича.
  • 20 грудня 2018 року у залі Верховної Ради сталася бійка між депутатами 8-го скликання "Опозиційного блоку" і коаліції після того, як Шуфрич зірвав з трибуни плакат, де був заклик віддати під суд Віктора Медведчука. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ШуфричСвободаВерховна Рада
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