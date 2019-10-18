Глава комітету зі свободи слова не зміг назвати статті, які захищають журналістів
Голова парламентського комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич не зміг назвати номери статей Кримінального кодексу, які захищають журналістів.
Джерело: інтерв’ю Шуфрича для програми Bihus.Info
Пряма мова Шуфрича на питання, чи може він назвати номера статей, які захищають журналістів: "Номери зараз не згадаю. Але вже рази 4 підписував листи щодо сприяння в розслідуванні саме цих статей".
Шуфрич на запитання, що саме ці статті ККУ передбачають: "Там в залежності від того, яка частина. Там, як мінімум, дві частини, якщо я не помиляюсь, як мінімум дві частини, і покарання максимальне, якщо не помиляюсь, до 7-8 років. Втручання в журналістську діяльність".
Деталі: Шуфрич також заявив, що потрібно змінювати законодавство так, аби правоохоронці несли посилену відповідальність, якщо не розслідують належним чином злочини проти журналістів.
У ККУ є декілька статей, які стосуються злочинів проти журналістів. Це - ст. 171 (перешкоджання діяльності журналістів) та ст. 345-1 (погрози та насильство щодо журналіста).
Передісторія:
- Нестор Шуфрич – народний депутат кількох скликань (від СДПУо, Партії регіонів та "Опозиційного блоку"), займав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій в урядах Миколи Азарова та Віктора Януковича.
- 20 грудня 2018 року у залі Верховної Ради сталася бійка між депутатами 8-го скликання "Опозиційного блоку" і коаліції після того, як Шуфрич зірвав з трибуни плакат, де був заклик віддати під суд Віктора Медведчука.
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