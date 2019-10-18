Глава комитета по свободе слова не смог назвать статьи, защищающие журналистов

Председатель парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса, которые защищают журналистов.

Источник: интервью Шуфрича для программы Bihus.Info

Прямая речь Шуфрича на вопрос, может ли он назвать номера статей, которые защищают журналистов: "Номера сейчас не вспомню. Но уже раза 4 подписывал письма по содействию в расследовании именно этих статей".

Шуфрич на вопрос, что именно эти статьи УК предусматривают: "Там в зависимости от того, какая часть. Там, как минимум, две части, если я не ошибаюсь, как минимум две части, и наказание максимальное, если не ошибаюсь, до 7- 8 лет. Вмешательство в журналистскую деятельность".

Детали: Шуфрич также заявил, что нужно менять законодательство так, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность, если не расследуют должным образом преступления против журналистов.

В УК есть несколько статей, касающихся преступлений против журналистов. Это - ст. 171 (препятствование деятельности журналистов) и ст. 345-1 (угрозы и насилие в отношении журналиста).

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