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В МЗС відреагували на російський "гумконвой", що вдерся на Донбас

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 19:13

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту у зв’язку з незаконним в’їздом на окуповану території України російських вантажівок.

Джерело: twitter прессекретарки МЗС Катерини Зеленко, пресслужба МНС Росії.

Дослівно: "Направили РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо- "гуманітарним" конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань".

Деталі: 17 жовтня російське Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що на окуповану територію Донбасу в’їхала 87 колона російських вантажівок нібито із гуманітарною допомогою жителям окупованої Росією території України.

Нагадаємо:

  • Росія надсилає вантажівки з нібито гуманітарною допомогою на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: ОРДЛОРосіяМЗС
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