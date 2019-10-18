В МЗС відреагували на російський "гумконвой", що вдерся на Донбас

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту у зв’язку з незаконним в’їздом на окуповану території України російських вантажівок.

Джерело: twitter прессекретарки МЗС Катерини Зеленко, пресслужба МНС Росії.

Дослівно: "Направили РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо- "гуманітарним" конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань".

Направили #РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань. — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 18, 2019

Деталі: 17 жовтня російське Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що на окуповану територію Донбасу в’їхала 87 колона російських вантажівок нібито із гуманітарною допомогою жителям окупованої Росією території України.

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