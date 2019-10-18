В МИД отреагировали на российский "гумконвой", который вторгся на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с незаконным въездом на оккупированную территорию Украины российских грузовиков.

Источник: twitter пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, пресс служба МЧС России.

Дословно: "Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо-"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств".

Направили #РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань. — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 18, 2019

Детали: 17 октября российское Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что на оккупированную территорию Донбасса въехала 87 колонна российских грузовиков якобы с гуманитарной помощью жителям оккупированной Россией территории Украины.

Напомним: