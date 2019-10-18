В МИД отреагировали на российский "гумконвой", который вторгся на Донбасс

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Пятница, 18 октября 2019, 19:13

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с незаконным въездом на оккупированную территорию Украины российских грузовиков.

Источник: twitter пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, пресс служба МЧС России.

Дословно: "Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо-"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств".

Детали: 17 октября российское Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что на оккупированную территорию Донбасса въехала 87 колонна российских грузовиков якобы с гуманитарной помощью жителям оккупированной Россией территории Украины.

Напомним:

  • Россия направляет грузовики с якобы гуманитарной помощью на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

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Темы: ОРДЛО Росcия МИД


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