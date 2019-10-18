В МИД отреагировали на российский "гумконвой", который вторгся на Донбасс
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с незаконным въездом на оккупированную территорию Украины российских грузовиков.
Источник: twitter пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, пресс служба МЧС России.
Дословно: "Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо-"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств".
Направили #РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 18, 2019
Детали: 17 октября российское Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что на оккупированную территорию Донбасса въехала 87 колонна российских грузовиков якобы с гуманитарной помощью жителям оккупированной Россией территории Украины.
Напомним:
- Россия направляет грузовики с якобы гуманитарной помощью на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.