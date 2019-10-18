П’ятий день протестів і страйки паралізували Каталонію

Каталонія і її столиця Барселона паралізовані в п'ятницю в результаті страйків та маршів прихильників незалежності північно-східного іспанського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Демонстрації в п'ятницю були в основному мирними, але в другій половині дня сталися зіткнення між поліцією і молодими демонстрантами, які жбурляли пляшки, яйця і фарбу в ворота управління поліції у Барселоні.

Щонайменше 57 рейсів, що мали прямувати до та з регіону, було скасовано через загальний страйк профспілок.

Пікетувальники також перекрили рух на кордоні з Францією через Піренеї і палили шини, а також заблокували десятки доріг і автомагістралей.

Рейси приміських і міжміських поїздів були значно скорочені. Багато магазинів і фабрик не відкрились. Каталонська влада заявила, що споживання електроенергії, ключовий показник промислової активності станом на полудень було на 10,1% нижче, ніж в той самий час днем ​​раніше.

Щонайменше два великих круїзних оператори спрямували свої кораблі в інші порти, а ті, які вже стояли в порту Барселони, скасували екскурсії пасажирів в місто.

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