П’ятий день протестів і страйки паралізували Каталонію
Каталонія і її столиця Барселона паралізовані в п'ятницю в результаті страйків та маршів прихильників незалежності північно-східного іспанського регіону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
Демонстрації в п'ятницю були в основному мирними, але в другій половині дня сталися зіткнення між поліцією і молодими демонстрантами, які жбурляли пляшки, яйця і фарбу в ворота управління поліції у Барселоні.
Щонайменше 57 рейсів, що мали прямувати до та з регіону, було скасовано через загальний страйк профспілок.
Пікетувальники також перекрили рух на кордоні з Францією через Піренеї і палили шини, а також заблокували десятки доріг і автомагістралей.
Рейси приміських і міжміських поїздів були значно скорочені. Багато магазинів і фабрик не відкрились. Каталонська влада заявила, що споживання електроенергії, ключовий показник промислової активності станом на полудень було на 10,1% нижче, ніж в той самий час днем раніше.
Щонайменше два великих круїзних оператори спрямували свої кораблі в інші порти, а ті, які вже стояли в порту Барселони, скасували екскурсії пасажирів в місто.
Нагадаємо:
- Це п’ятий день протестів у Каталонії, які почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.
- Ввечері 17 жовтня каталонські сепаратисти влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією. Десятки людей були затримані та отримали травми.
- Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua