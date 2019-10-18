Пятый день протестов и забастовки парализовали Каталонию

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Пятница, 18 октября 2019, 19:18

Каталония и ее столица Барселона парализованы в пятницу в результате забастовок и маршей сторонников независимости северо-восточного испанского региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Демонстрации в пятницу были в основном мирными, но во второй половине дня произошли столкновения между полицией и молодыми демонстрантами, которые бросали бутылки, яйца и краску в ворота полицейского управления в Барселоне.

По меньшей мере 57 рейсов, которые должны были идти в и из региона, были отменены из-за всеобщей забастовки профсоюзов.

Пикетчики также перекрыли движение на границе с Францией через Пиренеи и жгли шины, а также заблокировали десятки дорог и автомагистралей.

Рейсы пригородных и междугородних поездов были значительно сокращены. Многие магазины и фабрик не открылись. Каталонские власти заявили, что потребление электроэнергии, ключевой показатель промышленной активности, по состоянию на полдень был на 10,1% ниже, чем в то же время днем ​​ранее.

По меньшей мере два крупных круизных оператора направили свои корабли в другие порты, а те, которые уже стояли в порту Барселоны, отменили экскурсии пассажиров в город.

 
 

Напомним:

  • Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.
  • Вечером 17 октября каталонские сепаратисты устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией. Десятки людей были задержаны и получили травмы.
  • Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал проводить акции мирно, но заявил, что насилие сводится к лицам, которые пытаются нанести вред репутации движения за независимость.

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Темы: Каталония акции


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