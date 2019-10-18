Суд відправив "київського маніяка" у психлікарню
Дніпровський районний суд Києва прийняв рішення помістити у психіатричний заклад підозрюваного у серійних нападах з ножем у Дніпровському районі міста.
Джерело: прокуратура Києва
Дослівно: "За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 чоловіку, який підозрюється у вчиненні серії нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку".
Деталі: У прокуратурі також повідомили, що триває досудове слідство – зокрема, збирають докази ймовірної причетності підозрюваного до інших епізодів.
Цьому передувало затримання 44-річного мешканця Києва правоохоронцями.
Прокуратура зібрала докази і встановила його причетність до вчинення двох нападів. Всього було вчинено 5 нападів, у тому числі один зі смертельними наслідками.
Зловмисник раніше судимий за два вбивства. Проживав разом із батьками.
У червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.
18 жовтня зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК та до суду подане клопотання про поміщення до психіатричного закладу.
Чому це важливо: Кілька тижнів соцмережами поширювалася суперчлива інформація про те, що у Києві "орудує маніяк", який нападає з ножем на людей.
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