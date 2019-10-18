Суд відправив "київського маніяка" у психлікарню

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 19:47

Дніпровський районний суд Києва прийняв рішення помістити у психіатричний заклад підозрюваного у серійних нападах з ножем у Дніпровському районі міста.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 чоловіку, який підозрюється у вчиненні серії нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку".

Деталі: У прокуратурі також повідомили, що триває досудове слідство – зокрема, збирають докази ймовірної причетності підозрюваного до інших епізодів.

Цьому передувало затримання 44-річного мешканця Києва правоохоронцями.

Прокуратура зібрала докази і встановила його причетність до вчинення двох нападів. Всього було вчинено 5 нападів, у тому числі один зі смертельними наслідками.

Зловмисник раніше судимий за два вбивства. Проживав разом із батьками.

У червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. 

18 жовтня зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК та до суду подане клопотання про поміщення до психіатричного закладу.

Чому це важливо: Кілька тижнів соцмережами поширювалася суперчлива інформація про те, що у Києві "орудує маніяк", який нападає з ножем на людей.

Українська правда

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Теми: Київ кримінал суд


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