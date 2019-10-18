Суд отправил "киевского маньяка" в психбольницу

1119 просмотров
Пятница, 18 октября 2019, 19:47

Днепровский районный суд Киева принял решение поместить в психиатрическое учреждение подозреваемого в серийных нападениях с ножом в Днепровском районе города.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который подозревается в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение".

Детали: В прокуратуре также сообщили, что продолжается досудебное следствие - в частности, сбор доказательств возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Этому предшествовало задержание 44-летнего жителя Киева правоохранителями.

Прокуратура собрала доказательства и установила его причастность к совершению двух нападений. Всего было совершено 5 нападений, в том числе один со смертельным исходом.

Злоумышленник ранее судимый за два убийства. Проживал вместе с родителями.

В июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

18 октября злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК и в суд подано ходатайство о помещении в психиатрическое учреждение.

Почему это важно: Несколько недель в сети распространялась противоречивая информация о том, что в Киеве "орудует маньяк", который нападает с ножом на людей.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев криминал суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода 18 октября 2019, 17:25
Мужчине, который убил двух человек, дали пожизненное 18 октября 2019, 16:00
"Киевский маньяк": задержали подозреваемого в серии нападений с ножом 18 октября 2019, 13:05
Все новости
Главные новости
Пятый день протестов и забастовки парализовали Каталонию
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: Феерическое шоу
Две судьи нового Антикоррупционного суда уже хотят на другую работу
Все новости
Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

семья

Как мы побежали всей семьей

success story

Чем полезен секонд-хенд

Поиск по сайту
Архив
Весь архів