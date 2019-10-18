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Суд отправил "киевского маньяка" в психбольницу

Пятница, 18 октября 2019, 19:47

Днепровский районный суд Киева принял решение поместить в психиатрическое учреждение подозреваемого в серийных нападениях с ножом в Днепровском районе города.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который подозревается в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение".

Детали: В прокуратуре также сообщили, что продолжается досудебное следствие - в частности, сбор доказательств возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Этому предшествовало задержание 44-летнего жителя Киева правоохранителями.

Прокуратура собрала доказательства и установила его причастность к совершению двух нападений. Всего было совершено 5 нападений, в том числе один со смертельным исходом.

Злоумышленник ранее судимый за два убийства. Проживал вместе с родителями.

В июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

18 октября злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК и в суд подано ходатайство о помещении в психиатрическое учреждение.

Почему это важно: Несколько недель в сети распространялась противоречивая информация о том, что в Киеве "орудует маньяк", который нападает с ножом на людей.

Украинская правда
Темы: Киевкриминалсуд
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