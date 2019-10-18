Прем'єр-ліга. Шахтар забив шість "сухих" голів Колосу

2929 переглядів
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 21:15

У матчі 11 туру української Прем`єр-ліги донецький "Шахтар" розгромив "Колос" із рахунком 6:0.

Поєдинок пройшов у Харкові у п`ятницю 18 жовтня.

"Гірники" домінували протягом матчу, рахунок міг бути із двозначними цифрами.

Вже на п`ятій хвилині після удару Жуніора Мораєса рахунок став 1:0.

На 26-й хвилині Євгеній Коноплянка своїм фірмовим ударом у дальній кут робить рахунок 2:0.

На 32-й хвилині технічні дії Додо призвели до рахунку 3:0.

Продовжив розгром "Колоса" у першому таймі Тайсон після пасу Тете - 4:0.

Через дві хвилини Тайсон оформив дубль після передачі від Мораєса - 5:0.

У другому таймі знову була купа моментів біля воріт "Колоса", хоча і гості мали кілька нагод пробити Андрія П`ятова.

На 62-й хвилині Мораєс забив другий гол, пробивши воротаря "Колоса" - 6:0.

Микола Аврамчук, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Щодо "Динамо" завели кримінальну справу за несплату податків 18 жовтня 2019, 10:40
Євро-2020: голова футбольного союзу Болгарії звільнився через расистську поведінку вболівальників 15 жовтня 2019, 22:35
Головні новини понеділка і ночі: Україна на Євро-2020, Пристайко про план "Б" по Донбасу 15 жовтня 2019, 08:00
Усі новини
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?

читай!

Найкращі книжки світу, або Що має прочитати кожен

Досвід

Три історії українських хендмейдерів