Прем'єр-ліга. Шахтар забив шість "сухих" голів Колосу

У матчі 11 туру української Прем`єр-ліги донецький "Шахтар" розгромив "Колос" із рахунком 6:0.

Поєдинок пройшов у Харкові у п`ятницю 18 жовтня.

"Гірники" домінували протягом матчу, рахунок міг бути із двозначними цифрами.

Вже на п`ятій хвилині після удару Жуніора Мораєса рахунок став 1:0.

На 26-й хвилині Євгеній Коноплянка своїм фірмовим ударом у дальній кут робить рахунок 2:0.

На 32-й хвилині технічні дії Додо призвели до рахунку 3:0.

Продовжив розгром "Колоса" у першому таймі Тайсон після пасу Тете - 4:0.

Через дві хвилини Тайсон оформив дубль після передачі від Мораєса - 5:0.

У другому таймі знову була купа моментів біля воріт "Колоса", хоча і гості мали кілька нагод пробити Андрія П`ятова.

На 62-й хвилині Мораєс забив другий гол, пробивши воротаря "Колоса" - 6:0.