Прем'єр-ліга. Шахтар забив шість "сухих" голів Колосу
У матчі 11 туру української Прем`єр-ліги донецький "Шахтар" розгромив "Колос" із рахунком 6:0.
Поєдинок пройшов у Харкові у п`ятницю 18 жовтня.
"Гірники" домінували протягом матчу, рахунок міг бути із двозначними цифрами.
Вже на п`ятій хвилині після удару Жуніора Мораєса рахунок став 1:0.
На 26-й хвилині Євгеній Коноплянка своїм фірмовим ударом у дальній кут робить рахунок 2:0.
На 32-й хвилині технічні дії Додо призвели до рахунку 3:0.
Продовжив розгром "Колоса" у першому таймі Тайсон після пасу Тете - 4:0.
Через дві хвилини Тайсон оформив дубль після передачі від Мораєса - 5:0.
У другому таймі знову була купа моментів біля воріт "Колоса", хоча і гості мали кілька нагод пробити Андрія П`ятова.
На 62-й хвилині Мораєс забив другий гол, пробивши воротаря "Колоса" - 6:0.