Премьер-лига. Шахтер забил шесть "сухих" голов Колосу

В матче 11 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил "Колос" со счетом 6:0.

Поединок прошел в Харькове в пятницу 18 октября.

"Горняки" доминировали на протяжении матча, счет мог быть с двузначными цифрами.

Уже на пятой минуте после удара Жуниора Мораеса счет стал 1:0.

На 26-й минуте Евгений Коноплянка своим фирменным ударом в дальний угол делает счет 2:0.

На 32-й минуте технические действия Додо привели к счету 3:0.

Продолжил разгром "Колоса" в первом тайме Тайсон после паса Тете - 4:0.

Через две минуты Тайсон оформил дубль после передачи от Мораеса - 5:0.

Во втором тайме вновь была куча моментов у ворот "Колоса", хотя гости имели несколько возможностей пробить Андрея Пятова.

На 62-й минуте Мораес забил второй гол, пробив вратаря "Колоса" - 6:0.