Премьер-лига. Шахтер забил шесть "сухих" голов Колосу
В матче 11 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил "Колос" со счетом 6:0.
Поединок прошел в Харькове в пятницу 18 октября.
"Горняки" доминировали на протяжении матча, счет мог быть с двузначными цифрами.
Уже на пятой минуте после удара Жуниора Мораеса счет стал 1:0.
На 26-й минуте Евгений Коноплянка своим фирменным ударом в дальний угол делает счет 2:0.
На 32-й минуте технические действия Додо привели к счету 3:0.
Продолжил разгром "Колоса" в первом тайме Тайсон после паса Тете - 4:0.
Через две минуты Тайсон оформил дубль после передачи от Мораеса - 5:0.
Во втором тайме вновь была куча моментов у ворот "Колоса", хотя гости имели несколько возможностей пробить Андрея Пятова.
На 62-й минуте Мораес забил второй гол, пробив вратаря "Колоса" - 6:0.
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