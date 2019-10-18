Протести в Барселоні: жорстокі сутички та півмільйона мирних демонстрантів

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 21:47

На п’ятий день протестів у Барселоні протестувальники знову зійшлися у жорстких сутичках з правоохоронцями у самому центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Заворушення розпочалися паралельно із масштабною демонстрацією проти арешту лідерів каталонських сепаратистів, яка, за офіційними даними, зібрала пів мільйона осіб.

На відміну від попередніх днів, коли сутички спалахували вночі, сьогодні вони почалися ще за дня.

Кілька сотень молодих людей, приховуючи свої обличчя, заблокували широкий бульвар у центрі міста біля штаб-квартири поліції. Вони встановили сміттєві контейнери на вулиці перед кордоном правоохоронців та підпалили їх.

Протестувальники кидали банки, бляшанки і яйця у поліцейських.

Намагаючись стримати агресивних молодиків, поліція стріляла резиновими кулями і застосувала кийки.

За інформацією поліції, трьох осіб затримали. В цілому за день перед судом у зв’язку з різними інцидентами в Барселоні постали 12 осіб.

Нагадаємо:

  • Це п’ятий день протестів у Каталонії, які почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.
  • Останні ночі супроводжувались заворушеннями, під час яких  агресивні протестувальники влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.

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Теми: Каталонія акції


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