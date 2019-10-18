Протесты в Барселоне: жестокие столкновения и полмиллиона мирных демонстрантов
На пятый день протестов в Барселоне протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями в самом центре города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
Беспорядки начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек.
В отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем.
Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.
October 18, 2019
Протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских.
VÍDEO | Altercados en la Via Laietana de Barcelona, ante la Jefatura de Policía Nacional #Cataluña #VagaGeneral18O— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 18, 2019
Vídeo de @mpuigleo para @EFEnoticias pic.twitter.com/SCqe7ONsd0
Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.
Antidisturbis policia nacional segueix avançant amb trets comstants de pilotes goma, i a peu, cap a Urquinaona sota pluja objectes i entre flames contenidors de Via Laietana. @elperiodico pic.twitter.com/XgjQBrLWLu— Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 18, 2019
По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.
Напомним:
- Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.
- Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.