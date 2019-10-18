Протесты в Барселоне: жестокие столкновения и полмиллиона мирных демонстрантов

На пятый день протестов в Барселоне протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями в самом центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Беспорядки начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек.

В отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем.

Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.

Протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских.

VÍDEO | Altercados en la Via Laietana de Barcelona, ante la Jefatura de Policía Nacional #Cataluña #VagaGeneral18O



Vídeo de @mpuigleo para @EFEnoticias pic.twitter.com/SCqe7ONsd0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 18, 2019

Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.

Antidisturbis policia nacional segueix avançant amb trets comstants de pilotes goma, i a peu, cap a Urquinaona sota pluja objectes i entre flames contenidors de Via Laietana. @elperiodico pic.twitter.com/XgjQBrLWLu — Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 18, 2019

По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.

Напомним: