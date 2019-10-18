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Протесты в Барселоне: жестокие столкновения и полмиллиона мирных демонстрантов

Пятница, 18 октября 2019, 21:47
Протесты в Барселоне: жестокие столкновения и полмиллиона мирных демонстрантов

На пятый день протестов в Барселоне протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями в самом центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Беспорядки начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек.

В отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем.

Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.

Протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских.

Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.

По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.

Напомним:

  • Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.
  • Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.

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Темы: Каталония акции
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