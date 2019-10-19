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В результаті ударів, нанесених Туреччиною, на північному сході Сирії загинули 14 цивільних

Субота, 19 жовтня 2019, 01:31

В результаті бомбардування Туреччини в п'ятницю загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії. 

Джерело: France-Presse.

Військові заявляють, що турецькі повітряні удари і мінометні обстріли вбили 14 мирних жителів. Обстріл порушив угоду про припинення вогню, оголошене в четвер пізно ввечері.

Договір повинен був забезпечити п'ятиденну паузу для евакуації курдських бойовиків з прикордонного міста Рас Аль-Айн та інших областей, які Туреччина хоче контролювати вздовж свого кордону з Сирією.

В цей день турецька авіація також провела бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті чого загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.

Увечері в п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що п'ятиденна припинення вогню вздовж сирійсько-турецького кордону відновилося, незважаючи на обстріл і кулеметний вогонь раніше в цей день.

Нагадаємо:

  • США і Туреччина домовилися про п'ятиденне припинення вогню військами Ердогана в Сирії, щоб курди могли покинути території, де Туреччина розпочала військову операцію.
  • Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
  • Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.
  • США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".

Теми: ТуреччинаСирія
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