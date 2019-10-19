В результаті ударів, нанесених Туреччиною, на північному сході Сирії загинули 14 цивільних

В результаті бомбардування Туреччини в п'ятницю загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії.

Джерело: France-Presse.

Військові заявляють, що турецькі повітряні удари і мінометні обстріли вбили 14 мирних жителів. Обстріл порушив угоду про припинення вогню, оголошене в четвер пізно ввечері.

Договір повинен був забезпечити п'ятиденну паузу для евакуації курдських бойовиків з прикордонного міста Рас Аль-Айн та інших областей, які Туреччина хоче контролювати вздовж свого кордону з Сирією.

В цей день турецька авіація також провела бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті чого загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.

Увечері в п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що п'ятиденна припинення вогню вздовж сирійсько-турецького кордону відновилося, незважаючи на обстріл і кулеметний вогонь раніше в цей день.

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