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В результате ударов, нанесенных Турцией, на северо-востоке Сирии погибли 14 гражданских

Суббота, 19 октября 2019, 01:31

В результате бомбардировки Турции в пятницу погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии. 

Источник: France-Presse.

Военные заявляют, что турецкие воздушные удары и минометные обстрелы убили 14 мирных жителей. Обстрелы нарушили соглашение о прекращении огня, объявленное в четверг поздно вечером.

Договор должен был обеспечить пятидневную паузу для эвакуации курдских боевиков из пограничного города Рас Аль-Айн и других областей, которые Турция хочет контролировать вдоль своей границы с Сирией.

В этот день турецкая авиация также провела бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Вечером в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пятидневное прекращение огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновилось, несмотря на обстрел и пулеметный огонь ранее в этот день.

Напомним:

  • США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.
  • Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".
  • Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.
  • США подверглись резкой международной критике за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламским государством".

Темы: ТурцияСирия
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