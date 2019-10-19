В результате ударов, нанесенных Турцией, на северо-востоке Сирии погибли 14 гражданских

В результате бомбардировки Турции в пятницу погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии.

Источник: France-Presse.

Военные заявляют, что турецкие воздушные удары и минометные обстрелы убили 14 мирных жителей. Обстрелы нарушили соглашение о прекращении огня, объявленное в четверг поздно вечером.

Договор должен был обеспечить пятидневную паузу для эвакуации курдских боевиков из пограничного города Рас Аль-Айн и других областей, которые Турция хочет контролировать вдоль своей границы с Сирией.

В этот день турецкая авиация также провела бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Вечером в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пятидневное прекращение огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновилось, несмотря на обстрел и пулеметный огонь ранее в этот день.

Напомним: