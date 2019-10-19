ООС: 21 обстріл, бойовики використовують міномети 120 та 82 мм

18 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Пвніч" противник здійснив 10 обстрілів.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає",- повідомляють у штабі.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.